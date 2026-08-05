Цены на бензин резко пошли вниз сразу в 46 регионах

Стоимость автомобильного бензина за последнюю неделю уменьшилась в 46 российских регионах. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Севастополе, Республике Крым и Вологодской области, следует из расчетов, основанных на статистике Росстата.
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