В Красноярском крае медведи, которые должны впадать в спячку в конце октября, до сих пор бродят по лесам и населенным пунктам и пугают людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ФСБ РФ расширяет ...
- ИК Матвиенко вновь п...
- Снова Россия корм...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым