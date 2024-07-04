Ещё 11 интересных фактов из разных сфер жизни для расширения кругозора

Как «Фиорентина» делала деньги из воздуха? В чём особенность уфимского аэропорта? И как возникло выражение «всыпать по первое число»? В 1999 итальянский футбольный клуб «Фиорентина» продавала в своих фирменных магазинах банки с воздухом.