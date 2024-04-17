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Этот таинственный мир

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  • ВАРЯГ РУС
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  • F I
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Столкновение с астероидом в 2024 году

Столкновение с астероидом в 2024 году

В 2024 году у Земли есть вероятность столкнуться с астероидом. Но это крайне низкая вероятность.Астероид называется 2007 FT3 и представляет собой кусок скалы размером с футбольное поле, который был обнаружен в 2007 году.

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