Роспотребнадзор: с 1 марта вступят в силу новые санитарные нормы

Новости внутренней и внешней политики в России

С 1 марта 2025 года в Московской области вступят в силу обновленные санитарно-эпидемиологические правила, которые затронут больницы, бассейны, социальные учреждения и организации, предоставляющие бытовые услуги, передает РИА Новости.