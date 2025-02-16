Роспотребнадзор: с 1 марта вступят в силу новые санитарные нормы

С 1 марта 2025 года в Московской области вступят в силу обновленные санитарно-эпидемиологические правила, которые затронут больницы, бассейны, социальные учреждения и организации, предоставляющие бытовые услуги, передает РИА Новости.
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