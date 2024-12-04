Число продаж самых популярных непродовольственных товаров сократилось в период «Черной пятницы»

Количество покупок в 50 наиболее популярных категориях непродовольственных товаров в «Черную пятницу» в период с 29 ноября по 1 декабря упало на 6% по сравнению с прошлым годом, когда распродажа проводилась 24–26 ноября.
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