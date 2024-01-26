В Челябинске родился ребенок массой больше пяти килограммов

В роддоме клиники ЮУГМУ родился малыш-богатырь. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета, челябинка родила мальчика весом 5,2 килограмма и ростом 61 сантиметр.
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