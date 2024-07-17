БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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"У вас есть шанс избежать уничтожения": Мощная речь Сергея Лаврова в США заставила некоторых вжаться в кресла ﻿

"У вас есть шанс избежать уничтожения": Мощная речь Сергея Лаврова в США заставила некоторых вжаться в кресла ﻿

Михаил ДмитриевНовороссия это не миф, а правда Фото: journalchik.ru Вчера в зале заседаний Совбеза ООН было очень оживленно - гул стоял невообразимый.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
Лавров лучший министр ин.дел со времён Горчакова
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6 час.
АндрейБорков
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1 час.
АндрейБорков
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1 час.

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