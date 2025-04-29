Новый тизер Mafia: The Old Country напоминает про показ трейлера 8 мая

Новый тизер Mafia: The Old Country напоминает про показ трейлера 8 маяНесколько дней назад Hangar 13 пригласили игроков на презентацию, связанную с Mafia: The Old Country, во время которой покажет новый трейлер, сообщит дату релиза, а также пообщается с разработчиками о всей франшизе Mafia.
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