Новый тизер Mafia: The Old Country напоминает про показ трейлера 8 мая

Новый тизер Mafia: The Old Country напоминает про показ трейлера 8 маяНесколько дней назад Hangar 13 пригласили игроков на презентацию, связанную с Mafia: The Old Country, во время которой покажет новый трейлер, сообщит дату релиза, а также пообщается с разработчиками о всей франшизе Mafia.