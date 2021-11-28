Глава МИД Венгрии обвинил Европу в лицемерии из-за миграционной политики

Глава министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто раскритиковал миграционную политику Европы, обратив внимание на лицемерные заявления, которые расходятся с реальными действиями.
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