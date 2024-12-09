По делу тюменского замгубернатора Вахрина и друга детства губернатора Моора арестовано имущество на 150 млн рублей

Имущество на сумму в 150 миллионов рублей, принадлежащее заместителю губернатора Тюменской области Вячеславу Вахрину и директору ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» Алексею Гоцыку, которого губернатор Тюменской области Александр Моор называл другом детства, арестовано в рамках расследования уголовного дела о взяточничестве, сообщил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.