Базы США превратились в западню: Пентагон не знает, куда бежать

ФОТО: IRGC OFFICIAL WEBISTE/ GLOBALLOOKPRES Сегодня 32K прочитали Американцы привыкли по-хозяйски чувствовать себя в чужих странах: подогнать к побережью парочку авианосцев, ударами с воздуха разгромить армию туземцев, а затем рассекать по оккупированной территории на броневиках.