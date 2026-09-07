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Пункт-А

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Завтра в Астрахани отключат свет во всех четырех районах

Завтра в Астрахани отключат свет во всех четырех районах

Во вторник, 8 сентября, энергетический комплекс Астрахани уйдет на масштабную профилактику, обесточив ключевые кварталы во всех административных районах города.

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