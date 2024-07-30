Братислава повышает градус

Вчера 266 прочитали Конфликт между Словакией и Венгрией с одной стороны и Украиной с другой из-за приостановки Киевом транзита трубопроводных поставок нефти ЛУКОЙЛа в Центральную Европу продолжает обостряться.
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