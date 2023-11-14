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Законодатели и чиновники Ленобласти застрахуют здоровье на 8,9 млн

Законодатели и чиновники Ленобласти застрахуют здоровье на 8,9 млн

В Ленобласти, несмотря на ноябрьские дожди, снижается уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. А чтобы депутаты Законодательного собрания не прогуливали заседания из-за болезней, их необходимо заранее застраховать.

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