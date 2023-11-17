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Кокорев о 1-й победе «Сочи» за 10 матчей: «Так старались, что были и драки, и множество удалений, но мы верили только в то, что победим»

«Сочи» прервал серию из 9 поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Наконец-то поздравляю с победой наших болельщиков, наших парней, всю команду.

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