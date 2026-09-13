"Главная профессия после солдата": Константин Малофеев напомнил о роли программиста

13 сентября в России отмечается День программиста. Учредитель Царьграда Константин Малофеев напомнил о роли специалистов, которые создают, тестируют и поддерживают программное обеспечение: "Главная профессия после солдата".
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