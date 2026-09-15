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Царьград

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Андрей Гончаров возглавил Елизовский округ Камчатского края

Андрей Гончаров возглавил Елизовский округ Камчатского края

Андрей Гончаров вступил в должность главы Елизовского округа Камчатского края. Спустя годы работы в муниципалитете и органах самоуправления региона, он был единогласно избран местными депутатами 30 июня.

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