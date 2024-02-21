Киви Банк: лицнезия отозвана, но электронные кошельки работают

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Киви банка", сообщил регулятор. «Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО), рег.