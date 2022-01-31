Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

УЕФА просит Анчелотти пройти тренерские курсы для продолжения работы. Срок лицензии Карло истек

УЕФА просит, чтобы главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прошел обязательные тренерские курсы. 31 декабря 2021 года истек срок тренерской лицензии итальянца.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх