Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Литр ребята это хорошо, полтора ещё лучше а два вообще отлично. Думаю возражений не будет!😆Юбилейный "ЛиТР" ...
  • валерий лисицын
    Всё правильно Шойгу делает . Мы должны иметь ВСЕГДА лучшее вооружение , быть впереди по оснащённости и боеготовности ...Министр обороны Р...
  • Николаевна
    Благодарю вас за полезную информациюСморщенные и невк...

В Краснодаре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двух разбойных нападениях

В Краснодаре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в двух разбойных нападениях

«Сотрудниками отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Краснодару задержан подозреваемый в разбойных нападениях на отделение банка и автозаправочную станцию», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх