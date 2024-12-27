Разлив мазута в Керченском проливе привел к гибели дельфинов

КРАСНОДАР, 27 дек – РИА Новости. Росрыболовство подтвердило, что разлив мазута в результате крушения танкеров в районе Керченского пролива привел к гибели дельфинов, сообщается в Telegram-канале ведомства.
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