Пушков: удары Украины по РФ с помощью F-16 приведут к столкновению Москвы и НАТО AlexCoderПушков: удары Украины по РФ с помощью F-16 приведут к столкновению Москвы и НАТО AlexCoder Риск прямого столкновения резко возрос Западные кураторы с огромным недовольством наблюдают за тем, как Вооруженные силы Незалежной терпят провалы на всех фронтах.
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