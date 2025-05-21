Трамп предлагает Киеву и Москве самостийно урегулировать конфликт

Президент США Дональд Трамп считает, что Киев и Москва должны договориться сами. После беседы с Владимиром Путиным он отметил, что Вашингтон не станет поддерживать усиление санкций ЕС против России, предлагая Европе решать украинский конфликт самостоятельно.