Трамп предлагает Киеву и Москве самостийно урегулировать конфликт

Президент США Дональд Трамп считает, что Киев и Москва должны договориться сами. После беседы с Владимиром Путиным он отметил, что Вашингтон не станет поддерживать усиление санкций ЕС против России, предлагая Европе решать украинский конфликт самостоятельно.
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