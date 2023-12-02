Москва оценила проект губернатора Куйвашева

Министр экономического развития Максим Решетников поставил в пример проект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Сухой порт», говоря об организации внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами.
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