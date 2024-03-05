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Военное обозрение

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Немецкий концерн заключил крупный контракт с европейской страной НАТО на поставку боеприпасов для РСЗО

Немецкий концерн заключил крупный контракт с европейской страной НАТО на поставку боеприпасов для РСЗО

На фоне повышенного спроса на вооружения и боеприпасы, резко выросшего в странах НАТО после начала конфликта на Украине, у европейских предприятий ВПК наступили поистине золотые времена.

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