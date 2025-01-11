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Царьград

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Высокие технологии: южноуральцы не могли подать документы в МФЦ

Высокие технологии: южноуральцы не могли подать документы в МФЦ

Несколько офисов закрылись из-за технического сбоя.Бесперебойную работу шести офисов МФЦ в Челябинской области нарушил интернет, который внезапно пропал 9 января, в первый рабочий день нового года.

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