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Украинская актриса заговорила на русском языке во время вручения премии

Украинская актриса заговорила на русском языке во время вручения премии

Актриса Кадочникова отказалась говорить на украинском языке при вручении премии Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, сыгравшая Маричку в фильме «Тени забытых предков», отказалась перейти на украинский язык во время выступления на вручении премии, сообщило издание «Страна.

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