Украинская актриса заговорила на русском языке во время вручения премии

Актриса Кадочникова отказалась говорить на украинском языке при вручении премии Украинская актриса театра и кино Лариса Кадочникова, сыгравшая Маричку в фильме «Тени забытых предков», отказалась перейти на украинский язык во время выступления на вручении премии, сообщило издание «Страна.