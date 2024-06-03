Ожидание немедленного ответа...

Владимир Соловьев

Да не робей за отчизну любезную… Вынес достаточно русский народ, Вынес и эту дорогу железную — Вынесет все, что господь ни пошлет! Вынесет все — и широкую, ясную Грудью дорогу проложит себе. ЖАЛЬ ТОЛЬКО - ЖИТЬ В ЭТУ ПОРУ ПРЕКРАСНУЮ, УЖ НЕ ПРИДЁТСЯ НИ МНЕ, НИ ТЕБЕ