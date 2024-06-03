Ожидание немедленного ответа...

Время от времени случается наблюдать здесь локальные подрывы разного уровня, иногда до стадии "всё пропало" и "хватит это терпеть".
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Комментарии
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Владимир Соловьев
Да не робей за отчизну любезную… Вынес достаточно русский народ, Вынес и эту дорогу железную — Вынесет все, что господь ни пошлет! Вынесет все — и широкую, ясную Грудью дорогу проложит себе. ЖАЛЬ ТОЛЬКО - ЖИТЬ В ЭТУ ПОРУ ПРЕКРАСНУЮ, УЖ НЕ ПРИДЁТСЯ НИ МНЕ, НИ ТЕБЕ
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18 час.
Владимир Соловьев
Некрасов, "Железная дорога".
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18 час.
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