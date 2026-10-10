В Киеве мосты накрыли лоскутной сетью для защиты от БПЛА

Необычные ограждения появились на переправах после ударов по ключевым транспортным узлам города.Киевские мосты начали защищать при помощи сетчатых конструкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Штраф до 50 тысяч...
- ЮГ Челябинец лишился...
- ЭЛ В Новосибирске пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым