Как горячие финские парни «по-китайски» ведут глубинную войну против России

Сергей АНДРЕЕВ Недавно горячие финские парни вместе с эстонцами устроили на Балтике, так сказать, глубинную провокацию: под предлогом разрыва подводного энергетического кабеля Estlink 2 (соединяющего Эстонию и Финляндию) они обвинили в происшедшем… русских и танкер, перевозивший российскую нефть.