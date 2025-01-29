Сергей АНДРЕЕВ Недавно горячие финские парни вместе с эстонцами устроили на Балтике, так сказать, глубинную провокацию: под предлогом разрыва подводного энергетического кабеля Estlink 2 (соединяющего Эстонию и Финляндию) они обвинили в происшедшем… русских и танкер, перевозивший российскую нефть.
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