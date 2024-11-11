Патрушев: взорвать «Северные потоки» мог только спецназ НАТО

Помощник президента РФ Николай Патрушев выразил мнение, что украинские ВМС не располагают необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами для осуществления подрывных операций на значительной глубине.
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