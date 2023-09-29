Путин: соцгарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми

Социальные гарантии для всех участников спецоперации – добровольцев и кадровых военных – должны быть одинаковыми, заявил президент России Владимир Путин на встрече с замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым.
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