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Путин: соцгарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми

Социальные гарантии для всех участников спецоперации – добровольцев и кадровых военных – должны быть одинаковыми, заявил президент России Владимир Путин на встрече с замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым.

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