Антон Кобяков, советник президента, объявил об открытии форума "Российская энергетическая неделя — 2026" в Москве, собравшего более 5300 участников из 66 стран.
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