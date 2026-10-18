В ходе рейда «Правопорядок» в Краснодарском крае зафиксировано 18 случаев вождения в нетрезвом виде, 44 факта управления без прав и 84 нарушения тонировки стёкол.
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