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Бои на торговом фронте: Канада и Мексика заявили о введении ответных 25%-х пошлин на товары из США

Бои на торговом фронте: Канада и Мексика заявили о введении ответных 25%-х пошлин на товары из США

Канада вводит пошлины в 25% на товары из США. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо. По его словам, этот жест является ответной мерой на решение Дональда Трампа ввести пошлины на канадскую продукцию в 25%.

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