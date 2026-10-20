Велосипедист из Москвы, который отправился в одиночный велопробег, пропал в Таиланде.Близкие спортсмена сообщили в соцсетях, что мужчина 16 сентября отправился в велотрип по маршруту Китай — Вьетнам — Лаос — Таиланд.