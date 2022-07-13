Русская весна

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Канада была вынуждена дать задний ход, — Пушков

Канада была вынуждена дать задний ход, — Пушков

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил метания Канады и Германии, связанные с возвращением в Европу турбины газопровода «Северный поток», и недовольство Украины на этот счёт.

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