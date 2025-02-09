Трамп поручил Секретной службе США предоставить данные о покушавшихся на его жизнь

Трамп поручил Секретной службе предоставить данные о покушавшихся на его жизнь Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что поручил американской Секретной службе предоставить ему всю информацию о мужчинах, совершивших покушение на его жизнь в 2024 году во время предвыборной кампании.