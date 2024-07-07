За «колхозный ксенон» положен штраф, как и за новомодные светодиодные лампы

﻿﻿Водители уже давно стремятся «улучшить» свои автомобили. Сначала в обычные фары установили более мощные галогенные лампы, которые слепили встречных водителей, затем перешли на так называемые «кибуцные ксеноновые лампы», а теперь устанавливают новые светодиодные лампы.