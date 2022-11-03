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В Ростовской области состоялась очередная отправка подразделений, сформированных из граждан, призванных в рамках частичной мобилизации и завершивших военную подготовку

В Ростовской области состоялась очередная отправка подразделений, сформированных из граждан, призванных в рамках частичной мобилизации и завершивших военную подготовку

Перед убытием в районы боевого слаживания военнослужащие получили современную боевую экипировку, вещевое имущество, средства защиты и связи, а также необходимое вооружение в соответствии с занимаемой должностью.

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