Коронавирус в РК: За прошедшие сутки зарегистрировано 3003 новых случая

За прошедшие сутки зарегистрировано 3003 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них: в городе Нур-Султан — 791, в городе Алматы — 391, в городе Шымкент — 169, в Акмолинской области — 105, в Актюбинской области — 78, в Алматинской области — 112, в Атырауской области — 154, в ВКО — 73, в Жамбылской области — 34, в ЗКО — 173, в Карагандинской области — 496, в Костанайской области — 53, в Кызылординской области — 56, в Мангыстауской области — 186, в Павлодарской области — 71, в СКО — 19, в Туркестанской области — 42.