Росстат оценил нехватку кадров в экономике России

Росстат выявил дефицит кадров в российской экономике – самый большой с 2008 года. В отчете ведомства отмечается, что наибольшая нехватка людей отмечается в агропромышленном комплексе, в субботу, 26 апреля 2025 года, РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии