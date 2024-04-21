Архангельский «Водник» объявляет о приёме заявок на турнир болельщиков

4 и 5 мая на льду крытого модуля стадиона «Труд» пройдет XIII Турнир по мини-хоккею с мячом среди болельщиков команды4 и 5 мая на льду крытого модуля стадиона «Труд» пройдет XIII Турнир по мини-хоккею с мячом среди болельщиков командыВ этом году он посвящен 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 100-летию стадиона «Труд».