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Регион 29

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Архангельский «Водник» объявляет о приёме заявок на турнир болельщиков

4 и 5 мая на льду крытого модуля стадиона «Труд» пройдет XIII Турнир по мини-хоккею с мячом среди болельщиков команды4 и 5 мая на льду крытого модуля стадиона «Труд» пройдет XIII Турнир по мини-хоккею с мячом среди болельщиков командыВ этом году он посвящен 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 100-летию стадиона «Труд».

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