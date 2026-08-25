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RT Russia

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ТАСС: на Украине проводится скрытая мобилизация женщин

ТАСС: на Украине проводится скрытая мобилизация женщин

Мобилизация женского населения тайно проводится на Украине, она уже коснулась медиков и фармацевтов. Такую информацию приводит ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья, по словам которого официально происходящее с женщинами на Украине называют «учётом».

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