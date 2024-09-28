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Закон, порядок, государство

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В Оренбурге сотрудник полиции встретилась со студентами 1 курса МГЮА

В Оренбурге сотрудник полиции встретилась со студентами 1 курса МГЮА

В Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) прошла встреча студентов 1 курса с заместителем начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Оренбургское» Валерией Живайкиной.

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