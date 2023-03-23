Названа дата голосования по резолюции о «Северных потоках» в СБ ООН

Постпредство России при Организации Объединенных Наций сообщило, что голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по проекту российской резолюции о расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» состоится 27 марта.
Постпредство России при Организации Объединенных Наций сообщило, что голосование в Совете Безопасности (СБ) ООН по проекту российской резолюции о расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» состоится 27 марта.
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