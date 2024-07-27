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Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, репостнув фото Это’О с кубком ЛЧ в годовщину сделки «Интера» и «Барселоны»: «А что знает другой парень?»

Матерацци пошутил над Ибрагимовичем, репостнув фото Это’О с кубком ЛЧ в годовщину сделки «Интера» и «Барселоны»: «А что знает другой парень?»

В субботу официальный аккаунт Серии А опубликовал памятный пост, посвященный 14-й годовщине обменной сделки между «Интером» и «Барселоной», в результате которой Самюэль Это’О присоединился к «нерадзурри», а швед отправился в Испанию.

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