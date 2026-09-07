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Газета.ру

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Минобороны: в Харьковской области в окружении находятся 1,7 тысячи боевиков ВСУ

Минобороны: в Харьковской области в окружении находятся 1,7 тысячи боевиков ВСУ

В Харьковской области в окружение попали около 1,7 тысяч солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в «Максе».

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