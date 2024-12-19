Спортивные выходные с «Известиями»

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Фигурное катаниеЧемпионат России Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев Национальное первенство страны у наших фигуристов и раньше было ключевым событием конца года, а после 2022 года, когда россиян отстранили от международных соревнований, чемпионат России стал главным турниром сезона.

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